Matt Damon: "Baciare Scarlett Johansson è stato un inferno"

Per Matt Damon baciare la collega Scarlett Johansson è stata un'esperienza decisamente infernale! Durante un gioco per LadBible insieme ad Emily Blunt, nel quale dovevano rispondere di essere d’accordo o meno con una dichiarazione, Damon ha svelato un inaspettato retroscena sulla Johansson. Alla domanda su come affrontare l’alito cattivo dei colleghi in caso di baci sul set, sia Matt che Emily hanno rivelato che preferiscono invitare le loro co-star a prendere una gomma da masticare piuttosto che avvisarli di avere l’alito pesante.