Morte Sinead O'Connor: la dolorosa confessione degli amici

La morte improvvisa di Sinead O'Connor ha scosso il mondo della musica internazionale. La cantante irlandese è scomparsa all'età di 56 anni per cause ancora tutte da chiarire. Alcuni amici hanno però raccontato al Sun che l'artista stava lavorando al suo ritorno sulle scene. "Tutto sembrava andare bene - ha assicurato una fonte - Era entusiasta del futuro e aveva iniziato a lavorare a nuova musica. La notizia della sua morte è stato uno shock enorme per tutti".