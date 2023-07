Il piano di Sinead O'Connor: a cosa stava pensando prima di morire

La morte improvvisa di Sinead O'Connor ha lasciato davvero tutti senza parole. La cantante è scomparsa all'età di 56 anni per cause ancora tutte da chiarire. "Sinead stava finendo il suo ultimo album, stava rivedendo le date per un nuovo tour nel 2024 e stava valutando l'opportunità di realizzare un adattamento cinematografico del suo libro autobiografico Rememberings", hanno rivelato i rappresentanti dell'artista Kenneth e Carl Papenfus. "Aveva piani meravigliosi in atto", hanno aggiunto in una nota diffusa sul web.