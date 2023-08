This is Us, addio William: è morto l'attore Ron Cephas Jones

È morto l'attore Ron Cephas Jones , noto per il ruolo di William in This is Us , tra le serie tv più amate e seguite degli ultimi anni. Per questa parte ha vinto ben due Emmy Awards. Aveva 66 anni e aveva dei problemi di salute da tempo. "Nel corso della sua carriera, il suo calore, la sua bellezza, la sua generosità, la sua gentilezza e il suo cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo", si legge nel comunicato diffuso da People. Ron era il padre di Jasmine Cephas Jones, anche lei attrice.

This is Us, addio William: come è morto l'attore Ron Cephas Jones

Il manager dell'attore, Dan Spilo, ha spiegato nella nota che Ron Cephas Jones soffriva di "un problema polmonare di lunga data". Jones ha iniziato a recitare al college e poi in teatro, ma è diventato famoso per la prima volta nel 2016, interpretando nella serie della Nbc This Is Us William Hill, il padre biologico del personaggio di Sterling K. Brown, Randall Pearson, che è stato adottato dopo essere stato abbandonato in una caserma dei pompieri da bambino.