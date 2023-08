Mercante in Fiera, la nuova Gatta Nera è Candelaria Solorzano: chi è

Scelta la nuova Gatta Nera del Mercante in fiera, programma che tornerà in tv a 15 anni di distanza dall'ultima volta. Come svela in anteprima Davide Maggio, la produzione ha ingaggiato la modella argentina Candelaria Solorzano. 28 anni, vive e lavora da tempo a Milano. Su Instagram è seguita da oltre 70mila follower.