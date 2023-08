Arisa nuda, Madame ci prova: il piccante botta e risposta

Arisa ha fatto scalpore sui social network con le sue foto bollenti. Rosalba Pippa, questo il vero nome della cantante , si è mostrata completamente nuda annunciando di cercare marito. Tra i tanti pretendenti la collega Madame , che senza mezzi termini ha scritto "Ti amo". Arisa ha risposto con fare polemico: "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai". Madame però non si è arresa: "Ti offro una cenetta chic, vestiti elegante".

Arisa e Madame: siparietto bollente su Instagram

Madame non ha smentito le parole di Arisa e ha rilanciato, con tanto di cuoricino: "Dopo il Forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti". L'appuntamento è quindi fissato per il 21 ottobre, dopo il suo live milanese. L'invito galante non ha ricevuto risposta pubblica ma non è escluso che le due abbiano continuato la conversazione in privato.

Arisa tutta nuda: l'annuncio su Instagram

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio - ha scritto Arisa nuda su Instagram - Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO".