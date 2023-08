Chi è Caterina Murino, madrina Festival di Venezia: età, peso, altezza

Attrice, modella e showgirl, Caterina Murino è stata scelta come madrina della Mostra del Cinema di Venezia , edizione 2023. Nata e cresciuta in Sardegna, a venti anni si è trasferita in Francia, dove ha ottenuto grande successo. È riuscita poi a imporsi a livello internazionale grazie al ruolo di Bond Girl nel film Casino Royale.

Caterina Murino: età, peso, altezza, provenienza

Età: 45 anni

Provenienza: Cagliari

Altezza: 175 cm

Peso: 58 kg

Segno Zodiacale: Vergine

Data di nascita: 15 settembre 1977

Professione: Attrice, modella, showgirl

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram:@caterinamurinoofficial

Caterina Murino: la carriera

Nata e cresciuta in Sardegna e dopo aver fallito ben due volte il test di ammissione alla Facoltà di Medicina, Caterina Murino ha iniziato a lavorare nel mondo della moda poco più che maggiorenne. Ha partecipato a Miss Italia nel 1997, dove ha vinto la fascia di Miss Deborah Italia (quell'anno ha vinto il concorso Claudia Trieste). Nel 1999 lo sbarco in tv: la Murino è stata Letterina della prima edizione di Passaparola (all'epoca non c'era ancora Ilary Blasi). Dal 2002 ha cominciato a darsi da fare con la recitazione e due anni dopo il grande salto in Francia. “Mi hanno chiamato per un film nel 2004, L’enquête corse (Il bandito corso), con Jean Reno e Christian Clavier. Non sapevo il francese, l’ho imparato in quattro mesi. Durante le riprese mi hanno chiamato per un secondo film. E quando ho iniziato a girare il terzo è uscito il primo, chein Francia è stato un enorme successo: ancora oggi quando va in tv raggiunge 8-10 milioni di spettatori”, ha raccontato. Caterina ha aggiunto: “È capitato. Se avessi dovuto scegliere, avrei scelto Londra, perché parlavo meglio l’inglese. Londra è arrivata poi, con Casino Royale. Ho iniziato a lavorare più in Francia e sono rimasta”. Da venti anni vive infatti a Parigi. La star italiana è diventata nota in tutto il mondo con il ruolo di Bond Girl nel film Casino Royale.

Caterina Murino: vita privata e compagno

Caterina Murino è da sempre molto riservata: poche ed essenziali le informazioni sulla sua vita privata. Da tempo è legata ad una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo: Edouard Riguad. Un amore sbocciato nel 2016, grazie ad una cena con alcuni amici in comune, e vissuto lontano dal gossip. Ma chi è il compagno di Caterina Murino? 46 anni, è un avvocato francese. Laureato all’Università di Limoges e alla Birmingham University School of Law, ha lavorato per Cabinet PHL, Carlo Alberto Brusa e SCP Urbino. Si è poi specializzato in diritto commerciale e diritto immobiliare e dal 2019 collabora con lo studio legale ER Avocat. Al momento la coppia non è sposata e non ha figli. Prima di conoscere Edouard, la Murino ha amato il giocatore di rugby francese Pierre Rabadan.