George Clooney pronto a dire addio al Lago di Como?

Dopo vent'anni George Clooney sarebbe pronto a dire addio al Lago di Como e soprattutto alla sua famosa Villa Oleandra acquistata nel lontano 2002 per una cifra vicina ai dieci milioni di dollari. Stando a quanto riferito da una persona molto vicina all'attore a Page Six sembra proprio che lo stesso abbia avviato la trattativa per la vendita dell'immobile a un facoltoso acquirente per una cifra record di 100 milioni di euro.