Maneskin, Taylor Swift e il bacio incredibile a Damiano agli Mtv VMA 2023

Damiano David dei Maneskin ha conquistato anche Taylor Swift , una delle cantanti americane più amate degli ultimi anni. Durante gli Mtv VMA 2023 l'artista, seduta in prima fila, ha inviato un bacio al leader della band romana intento a cantare. Una scena che ha subito mandato in fibrillazione i tanti fan del gruppo lanciato da X Factor e non solo. Un gesto diventato subito virale sui social network. E c'è chi già sogna un duetto ...

Maneskin protagonisti agli Mtv VMA 2023

I Maneskin, ancora una volta, sono stati protagonisti di una delle serate più importanti per la musica mondiale. Per la prima volta hanno bissato il successo in una categoria dei VMA, diventando così oggi l'unica band insieme ai Green Day a vincere nelle categorie Best Rock e Best Alternative.