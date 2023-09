Maneskin, Damiano bacia Ethan: come Britney e Madonna!

Ancora un bacio tra Damiano ed Ethan dei Maneskin. È successo agli Mtv VMA 2023, dove la band romana ha ottenuto per il secondo anno il premio Best Rock. Tutto è accaduto durante il red carpet, nel corso di un'intervista per una tv americana. L'intervistatrice ha ricordato che quest'anno ricorre il ventesimo anniversario del bacio tra Madonna e Britney Spears alla stessa manifestazione musicale. Ha dunque chiesto di "ricreare quella scena" e Damiano non se l'è fatto ripetere due volte...