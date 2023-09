Mara Venier e l'annuncio sul suo futuro a Domenica In: "Ho scelto, ecco cosa farò"

Mara Venier, deciso il suo futuro

Un altro anno quindi per ‘Zia Mara’ che all’arrivo in Viale Mazzini per la conferenza stampa di presentazione ha scherzato proprio sulla sua presenza costante: "Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere". La Venier ha però anche annunciato che questo sarà l'ultimo anno per lei alla conduzione del programma di Rai 1: "Sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno a Domenica In. Non credo che finirò questo lavoro, magari farò altro. Domenica In è molto impegnativa. Io sono fermamente convinta che bisogna lasciare quando stai in alto e non quando cadi, come mi ha insegnato Renzo Arbore. Quest’anno ero convinta di lasciare Domenica In, ma non so dire di no. È il mio tallone d’Achille. Voglio godermi finché posso l’amore per il marito, dei figli e dei nipoti", ha concluso la presentatrice.