Shakira ancora contro Piqué: il testo con tutte le nuove frecciatine

ROMA - La curiosità intorno al nuovo singolo di Shakira - "El Jefe" - era tanta, visto che tutti erano convinti che la cantante avrebbe di nuovo preso di mira Piqué. Ed è stato proprio così. Il testo, che parla di lavoratori precari e problemi salariali, nasconde un paio di "bombe" che la colombiana ha riservato all'ex compagno. "Lili Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno pagato la liquidazione" è il verso che ricorda una delle persone chiave nel rapporto con Piqué: la tata di Milan e Sasha, i loro due figli, nel periodo in cui vivevano a Barcellona. Lili era una delle persone di fiducia di Shakira, tanto che secondo molti sarebbe stata proprio lei a far "scoprire" la nuova relazione di Piqué. Per questo l'ex calciatore avrebbe consumato la sua vendetta evitando di versare la liquidazione alla tata una volta terminato il rapporto lavorativo.