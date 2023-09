X-Factor, la strofa shock di Enrico Polloni: "Sei uno schianto come Superga"

La frase shock di Enrico Polloni

Una metafora decisamente fuori luogo che richiama proprio la strage di Superga che il 4 maggio 1949 costò la vita a 31 persone. Nonostante questa parte della canzone non sia andata in onda durante l'esibizione il pubblico dei social si è scatenato puntanto il dito contro il ragazzo, successivamente eliminato: "Vergognati", "Leva sta roba su Superga in fretta, fa schifo", questi alcuni dei commenti apparsi sui social.

'70 cammelli', da dove nasce il titolo

Non solo, anche il titolo della canzone stessa aveva lasciato negli stessi giudici qualche perplessità: "Canto un brano che ho scritto io, si chiama 70 cammelli. Parla di una mia delusione amorosa, ma in tono scherzoso e spensierato. Cosa c'entrano i cammelli? L'idea è nata su un sito internet che tramuta il valore di una persona in cammelli. È qui che ho scoperto che questa ragazza valeva 70 cammelli", ha affermato Polloni a cui però questo singolo non ha decisamente portato fortuna.