Lutto a Made in Sud: è morto a 47 anni Frank Carpentieri

Addio a Frank Carpentieri. Dj, musicista, producer, era salito alla ribalta per essere stato tra i protagonisti in console del fortunato programma Rai Made in Sud , per il quale ha scritto tutte le musiche. Frank aveva 47 anni e da tempo lottava contro un male incurabile . Era ricoverato da mesi all'ospedale Monaldi di Napoli e lo scorso dicembre aveva ricevuto un video augurale di alcuni giocatori del Napoli tra cui Meret, Simeone, Di Lorenzo e Lobotka. Lui aveva ringraziato con un post in cui affermava: "Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita".

Made in Sud: chi era Frank Carpentieri

Nella sua carriera Carpentieri aveva collaborato con Alessandro Siani, che per lui ha creato un cameo nel film “Il Principe abusivo”, dove Frank interpreta se stesso. Aveva lavorato inoltre con musicisti come Enzo Avitabile, Almamegretta, Subsonica, Clementino e Rocco Hunt. Non solo Made in Sud: era stato tra i protagonisti di altri programmi tv come Tribbù, andato in onda su Raidue, e aveva scritto le musiche e i testi dello spettacolo teatrale Zazzarazà, andato in scena al Teatro Augusteo di Napoli. Cresciuto totalmente immerso nella musica, Frank aveva iniziato a suonare la batteria a nove anni.