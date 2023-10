Sophie Codegoni, la confessione shock: "Ho iniziato a 16 anni, mi sono distrutta..."

ROMA - "Mi sono distrutta". Queste le parole di Sophie Codegoni in tv a 'È sempre Cartabianca' , dove è stata ospite di Bianca Berlinguer per parlare di chirurgia estetica . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, spesso al centro del gossip per la sua relazione con Alessandro Basciano , ha ammesso di aver esagerato con ritocchi al suo corpo.

Sophie Codegoni, la confessione in tv

"Ho iniziato a 16 anni - ha ammesso -, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria". E lo stesso poi è accaduto con il seno, che "era molto bello ma non perfetto come lo volevo io". Cresciuta con il mito di Bella Hadid, scorrendo le foto delle modelle sui social ha iniziato a inseguire una perfezione che non esiste: "Le labbra le volevo sempre più grandi e belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a fare le punture ogni due per tre. Le vedevo sempre piccole, ero fuori…".