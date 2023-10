Amanda Lear: "Ho detto no ai Maneskin, volevo essere pagata. Si sono offesi"

Amanda Lear ha detto no ai Maneskin, che non avrebbero preso bene questo rifiuto. La soubrette francese ha svelato l'aneddoto durante l'intervista con Geppi Cucciari nel programma tv Splendida Cornice. "Vengo poco in Italia. Devo dire che rifiuto un sacco di proposte per andare nei programmi. Dico di no a tante interviste. La tv è troppo cambiata e non mi manca. Vengo solo per trovare i miei amici. Io ho vissuto la tv di tanti anni fa con i grandi spettacoli. Poi piano, piano siamo andati con i reality, con il Grande Fratello e non è più la tv di prima", ha premesso prima di passare a parlare della band guidata da Damiano David.