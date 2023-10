Elodie nuda, arriva il Tapiro di Striscia. E lei reagisce così..

Primo Tapiro per Elodie, il famoso "riconoscimento" consegnato da Valerio Staffelli durante il programma Striscia la notizia. Questa sera su Canale 5 (alle ore 20.35) l'inviato incontrerà la cantante, intercettata a Milano durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone, per darle il Tapiro dopo le polemiche sulle foto in cui posa nuda per promuovere il suo lavoro.