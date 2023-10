Federico Fashion Style a Belve: “L'omosessualità? Mia moglie ha sempre saputo”

Federico Fashion Style è tornato a parlare del proprio orientamento sessuale a Belve. Il noto hair stylist solo di recente ha fatto coming out dopo anni di gossip e insinuazioni. Secondo Federico Lauri l'ex moglie Letizia Porcu, che l'ha reso padre della piccola Sophie, ha sempre saputo tutto. "Credo che lei l'abbia sempre saputo e l'abbia sempre immaginato. Non credo che se entra tuo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna. Ma magari forse stava bene anche a lei", ha detto a Francesca Fagnani.