Ballando con le Stelle, Paola Perego è svenuta alle prove: cosa è successo

Primi problemi per Paola Perego a Ballando con le Stelle. Durante le prove iniziali con l'insegnante e ballerino Angelo Madonia la conduttrice è svenuta. È quanto emerso durante un filmato mostrato a Domenica In, dove Mara Venier ha presentato la nuova stagione del dancing show di Milly Carlucci in partenza su Rai Uno sabato 21 ottobre.

Paola Perego sta male a Ballando con le Stelle: come sta oggi

Per Paola Perego solo un grande spavento a Ballando con le Stelle, come svelato da Milly Carlucci: "Paola sta bene. Basta un po' di cervicale e quando si fanno le piroette è la fine". Per la Perego non è la prima volta nella trasmissione: un anno fa è stata ballerina per una notte.