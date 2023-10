Selvaggia Lucarelli e la battuta su Giambruno a Ballando con le Stelle: "Sei vestita Blu Estoril"

Le tonalità di blu sono tantissime. Così come quelle dell’ironia. Che non è mancata durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, programma cult di Rai 1. Selvaggia Lucarelli ha posto una domanda a Milly Carlucci: "Ti sei vestita blu Estoril?". E giù sorrisi. La presentatrice, in abito elegantissimo, lungo, con dei dettagli brillanti sul decolleté, ha risposto: "No, è un blu Royal". Il riferimento è al caso Giambruno.