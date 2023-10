Un posto al sole, bufera sul web per l'addio dei personaggi di Franco e Angela

Bufera sul web per Un Posto al Sole. La soap di Rai Tre, una delle più longeve in Italia, è finita da un paio di giorni nella polemica social per un post dell'attore Peppe Zarbo che, da anni, interpreta il personaggio di Franco. Nello specifico, da qualche mese lui e Claudia Ruffo, che interpreta sua moglie Angela, sono stati "spediti" in Sicilia dalla produzione, ma tutti i fan pensavano si trattasse di una pausa momentanea, come spesso accade nelle soap. Le parole dell'attore, invece, hanno scatenato un putiferio.