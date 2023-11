Elodie sbanca X Factor con un balletto super hot: i dettagli

Elodie incanta a X Factor

Lo studio di X Factor, quindi, si è trasformato in una discoteca quando Elodie ha iniziato a cantare una selezione dei brani del suo Red Light. Alla fine della permormance ha detto: "Per me era importante fare qualcosa di divertente, che mi ricordasse il lavoro che facevo una volta in discoteca. Anche perché non che dimentico da dove arrivo. Quindi mi sembrava bello fare una cosa un po’ così, tunz tunz".