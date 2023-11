Trent'anni fa debuttava "La Tata": sapete cosa fa oggi la protagonista?

Sono passati trent'anni dal debutto de La Tata , sitcom cult degli anni Novanta. Trasmessa per sei stagioni, dal 1993 al 1999, per un totale di 146 episodi , è stata creata e prodotta da Fran Drescher - l'attrice protagonista conosciuta in Italia come la protagonista Francesca Cacace - e dal suo allora marito Peter Marc Jacobson. Moltissime le guest star di fama internazionale che hanno preso parte alla serie: Donald Trump, Pamela Anderson, Ray Charles, Dan Aykroyd, Joan Collins, Elizabeth Taylor, Elton John, Hugh Grant, David Letterman, Patti LaBelle, Celine Dion e Whoopi Goldberg.

La Tata italiana solo nella nostra versione

La sitcom che abbiamo visto in Italia, in onda su Italia Uno, è uno dei tanti remake in chiave locale (La Tata è stata trasmessa in ben 80 Paesi). La protagonista Fran Fine era nella serie originale un’ebrea americana del Queens: da noi è diventata l’italiana di origini ciociare Francesca Cacace. Per questo sono stati modificati anche diversi dialoghi e inseriti riferimenti a oggetti o società made in Italy come la Rai o la Ferrari.

Cosa fa oggi l'attrice de La Tata

Dopo il successo de La Tata Fren Drescher - che oggi ha 66 anni - ha lottato contro un cancro all'utero. Prima ancora è stata violentata da un malvivente che ha svaligiato il suo appartamento di Los Angeles. Ancora oggi lavora nel mondo dello showbiz come attrice e produttrice. È inoltre molto attiva in politica: è da sempre sostenitrice del Partito Democratico.