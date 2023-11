Green Day, per chi tifate? Il Milan risponde all'Inter, che derby sui social

MILANO - Si sa, il derby non finisce mai e ogni occasione è buona per ribadire la supremazia cittadina, da un lato e dall'altro. Così questa volta è stato il concerto dei Green Day a Milano a scatenare Inter e Milan sui social.

Sfida tra Inter e Milan al concerto dei Green Day

Durante il concerto il pubblico ha infatti dapprima lanciato a Billie Joe Armstrong, frontman della band, una maglia dell'Inter a cui prontamente hanno risposto altri spettatori facendo arrivare sul palco una sciarpa del Milan. Così il cantante si è ritrovato con i simboli delle due squadre in mano alzando dapprima la sciarpa e poi la maglia.

Il derby social

I social delle rispettive squadre si sono quindi scatenati: i nerazzurri hanno postato la foto di Armstrong con la maglia dell'Inter con scritto: "Ciao Green Day, ci piace davvero il vostro outfit", e il Milan ha prontamente risposto con un simpatico video in cui si mima la revisione al Var fino ad arrivare al momento in cui si alza il coro alla vista della sciarpa rossonera. Come ha reagito il frontman dei Green Day? Semplicemente rimanendo imparziale e ringraziando il pubblico con un sorridente "Thank you!".