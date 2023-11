I Green Day fanno infuriare i fan a Londra per l’improvvisa decisione

A Londra i Green Day cancellano il concerto all'ultimo minuto

Mentre i fan facevano la fila fuori dall'iconico locale da 1200 posti, l'account Twitter ufficiale dei Green Day ha condiviso il messaggio che "sfortunatamente lo spettacolo di stasera è stato cancellato a causa di una malattia inaspettata". E poi ancora: "Siamo davvero dispiaciuti per questo e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato. Il rimborso dei biglietti verrà elaborato automaticamente la prossima settimana. Ci rivedremo di nuovo al The Saviors Tour, se non prima". Il tweet che annunciava la cancellazione dello spettacolo è stato diffuso alle 18:56: l'apertura dei cancelli era prevista per le 19:00.