Che fine ha fatto Giovanni Muciaccia: cosa fa oggi il conduttore di Art Attack

Che fine ha fatto Giovanni Muciaccia, il conduttore del programma cult Art Attack? Oggi ha 53 anni e continua a lavorare nel mondo dell'arte e dello spettacolo. "Sono appena tornato da Lucca Comics con il mio spettacolo, ne scrivo uno nuovo ogni anno. Gli ultimi due sono tratti dal libro, Attacchi d'arte contemporanea. Racconto arte contemporanea attraverso video e racconti. Una specie di one man show di un'ora. Sono passati vent'anni. All’inizio portavo in giro i laboratori di Art Attack poi in un attimo il pubblico è cresciuto. Mi seguono tre generazioni, i più piccoli hanno 13 anni, i più grandi, ora 35enni, sono gli stessi che ne avevano 8 quando guardavano il programma", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a La Repubblica.