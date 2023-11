Teo Mammucari, furia in diretta tv contro la Lucarelli: "L'anno prossimo vai a casa"

ROMA - Botta e risposta tra Teo Mammuccari e Selvaggia Lucarelli nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il presentatore romano ha protestato in modo eloquente, per un pessimo voto assegnato all'esibizione di Rosanna Lambertucci.

Teo Mammuccari, lo sfogo contro la Lucarelli

Mammuccari se l'è presa con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che avevano criticato in modo feroce la concorrente: "Rosanna Lambertucci ha 78 anni. Dare due 0 a una donna di 78 anni a me non fa ridere, è imbarazzante", ha dichiarato Mammuccari. "Non è giusto. Mariotto e Selvaggia, l’anno prossimo andate tutti e due a casa”.