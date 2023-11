Il dramma di Nina Moric: "Ho rischiato di morire"

Nina Moric è tornata in tv, a due anni dall'ultima apparizione. A Verissimo la modella e soubrette croata ha svelato di aver scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per ritrovare se stessa: "Ho abbracciato la solitudine, ho dovuto attraversare la follia per trovarmi ma è stata la medicina più bella. Ora sto bene, sono serena". Poi ha aggiunto: "Mi sono dedicata anima e corpo all'arte, alla mia vita".

La malattia di Nina Moric

Nina Moric ha svelato a Silvia Toffanin di aver rischiato la vita "a causa di una setticemia, un batterio che ha rovinato il mio seno. Quando mi sono sentita male ero a casa da sola, ho chiamato l'ambulanza. Sono svenuta durante il tragitto verso l'ospedale, sono stata operata d'urgenza". La 47enne è stata ricoverata per ben venti giorni: una volta fuori ha ritrovato il figlio Carlos, con il quale ha avuto alcuni dissapori e dissidi qualche tempo fa. "È la mia gioia più grande", ha ribadito Nina emozionata, precisando che oggi il ragazzo è tornato a vivere con lei.

Il figlio di Nina Moric

"È venuto a casa mia e non ci siamo più lasciati - ha confidato Nina Moric a Verissimo - Non c'è un manuale per i genitori. Ma io non ho mai abbandonato mio figlio e non è bello giudicare una madre senza conoscere il calvario che c'è dietro". Su Carlos ha inoltre precisato: "Lui è un ragazzo molto sensibile, ha avuto un crollo, ma nulla di grave. Una fase che ho avuto io a 20 anni. Non ha nessun problema psicologico, è una fase emotiva, ma niente di grave che non si possa risolvere. Tutti devono stare tranquilli, è un ragazzo magico". La Moric ha dichiarato di essere single: "Non ho più bisogno di accontentarmi in amore".