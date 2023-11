Amici in lacrime, morta ex protagonista del programma

Daniela Romano, il ricordo commovente

Nel corso di quel programma, Daniela Romano fu protagonista di un flirt con un altro concorrente, Paolo Idolo, che oggi sui social l'ha ricordata così: "Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l’avevo già notata un paio di sguardi prima… ma erano solo i miei, lei doveva ancora accorgersi di me. Speravo che non solo alzasse lo sguardo verso di me, ma che mi notasse anche. Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore".