Morgan show contro tutti a X Factor, la reazione di Francesca Michielin è virale

La quarta puntata live di X Factor ha regalato dei momenti di alta tensione in studio. Il protagonista assoluto è stato Morgan. L'ex cantante dei Bluvertigo ha prima discusso con la produzione durante le esibizioni lampo: "I miei ragazzi non mi sono piaciuti. I pezzi li hanno imposti". Poi ha avuto un contrasto con Dargen D'Amico: "Io rispetto te come persona così come rispetto chi sceglie di fare il musicista. Quelli che fanno musica solo per chi vuole andare in classifica, no. Il music biz è fatto di persone squallide".