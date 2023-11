L'ultima chitarra di Kurt Cobain è stata venduta all'asta

L'ultima chitarra usata da Kurt Cobain durante il suo ultimo concerto è stata venduta all'asta a Nashville, nel Tennessee, per più di 1 milione e mezzo di dollari . A dare l'annuncio la casa d'aste Julien's Auctions. Lo strumento è in perfette condizioni e mantiene intatta la sua patina celeste originale. Quasi come nuova, a differenza di una Fender Stratocaster nera completamente distrutta, che la stessa casa d’aste ha venduto a ben 595.000 dollari lo scorso maggio.

La chitarra dell'ultimo concerto di Kurt Cobain

L’ultimo concerto di Kurt Cobain è stato al Terminal Einz di Monaco di Baviera. Era il primo di marzo del 1994 e il cantante e chitarrista dei Nirvana imbracciava una Fender MG-69 Mustang per mancini, conosciuta come Skystang. Questa Fender Mustang per mancini era la chitarra preferita del frontman dei Nirvana.

La tragica morte di Kurt Cobain dei Nirvana

Dopo aver segnato una generazione all'interno dei Nirvana con successi come "Smells Like Teen Spirit" o "Come as You Are", nel corso di una carriera segnata dalla sua dipendenza da eroina e dalla sua complessa relazione con Courtney Love, Kurt Cobain si suicidò nell'aprile del 1994, all'età di 27 anni.