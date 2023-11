Alessandra Mastronardi: "Non rifarò I Cesaroni e neanche li guarderò"

Se I Cesaroni dovessero tornare, Eva non ci sarà: parola di Alessandra Mastronardi. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera l'attrice ha parlato di un'eventuale nuova stagione della serie: "Non prenderei parte a un eventuale ritorno dei Cesaroni. I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l'asticella".