Morgan fuori da X Factor: arriva l'annuncio ufficiale

Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: Morgan è stato licenziato da X Factor. In una nota la produzione del talent show ha fatto sapere: "Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma".

Morgan è stato licenziato da X Factor: il comunicato

Nel breve comunicato si legge anche che "la musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato''. La replica del cantante è arrivata tramite LaPresse: “La mia esclusione? Non c’è motivazione. Evidentemente non hanno il peso della cultura”.

Perché Morgan è stato cacciato da X Factor

Le battute infelici di Morgan nei confronti di Fedez e Francesca Michielin e gli scontri con gli altri due giurati, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico hanno portato al licenziamento di Marco Castoldi. Ad aggravare la posizione dell'ex marito di Asia Argento anche un'intervista rilasciata dal cantante a Fanpage, nel quale assicura di essere stato richiamato nella giuria di X Factor "per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica". L'artista ha poi criticato lo show per l'eccessiva pubblicità e per il ruolo del presentatore, ovvero Francesca Michielin.

Morgan e la pessima battuta su Fedez

A pesare sulla situazione, inoltre, la battuta di Morgan su Fedez, che ha fatto scalpore sul web. "Vuoi farmi da psicologo? Ah no, sei troppo depresso". Fedez ha incassato la stoccata con classe: "Ringrazio Morgan per aver fatto notare con tatto che soffro di depressione".

X Factor: chi è il sostituto di Morgan?

Morgan non verrà sostituito ad X Factor 2023: resteranno dunque tre giudici. Sono in corso valutazioni con la produzione e la direzione artistica per decidere la sorte degli Astromare, il duo appartenente alla squadra di Morgan.