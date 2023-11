Axl Rose in tribunale per aggressione sessuale a un'ex modella: "Come un uomo delle caverne"

NEW YORK (USA) - Processo a New York per Axl Rose, frontman della band statunitense 'Guns N' Roses' che è stato portato in tribunale da una ex modella di Penthouse che lo accusa di averla trascinata "come un uomo delle caverne" e di averla stuprata. L'episodio denunciato da Sheila Kennedy, 'Pet of the Year' del 1983 sul magazine a luci rosse, risale al 1989 quando Rose, che oggi ha 61 anni, era all'apice del successo.

Axl Rose e l'incontro con Sheila Kennedy

Davanti alla Supreme Court di New York, la donna, che allora aveva 26 anni, ha accusato il musicista di averla legata e brutalmente sodomizzata contro la sua volontà. L'azione legale rientra in una lunga serie di denunce presentate in tribunale a New York dove a breve le accuse di violenze sessuali risalenti ad anni di distanza andranno in prescrizione. Nei giorni scorsi la cantante Cassie aveva denunciato per stupro e comportamenti sessuali degradanti l'ex compagno e mogul dell'hip hop Sean Combs. La clamorosa azione legale si era rapidamente chiusa con un patteggiamento. Secondo documenti ottenuti dal magazine Rolling Stone, la Kennedy avrebbe incontrato Rose in un club di New York e lo avrebbe seguito nel suo albergo dove era in corso una festa privata in cui lo champagne e la cocaina scorrevano a fiumi. Axl avrebbe cominciato a farle avance, inizialmente da lei accettate, poi però l'intera faccenda era degenerata quando il cantante avrebbe chiesto a tutti di lasciare la stanza per lasciare soli lui, la Kennedy, un'altra modella e l'amico Riki Rachtman, futuro conduttore di Mtv.

Le accuse dell'ex modella al cantante

Sheila afferma di aver visto Axl fare sesso in maniera aggressiva con l'altra donna e di esser poi diventata preda della sua furia, trascinata per i capelli sul letto, legata e aggredita sessualmente in un episodio che l'ha lasciata traumatizzata. Se fosse stata solo con lui "lei ci sarebbe andata a letto", si legge nella denuncia, "ma lui avrebbe voluto fare sesso di gruppo e lei non era d'accordo". Nei documenti legali ottenuti dai media, Rose è accusato di "aver usato la sua fama e il suo potere di celebrità nell'industria del disco per ottenere accesso, manipolare e aggredire violentemente" la vittima. "La mia vita amorosa è stata danneggiata", afferma la Kennedy che adesso chiede di essere risarcita. L'ex modella aveva condiviso particolari della presunta aggressione nella sua autobiografia del 2016 'No One's Pet' e in un documentario del 2021. L'azione legale cita altre accuse di violenza domestica contro Rose tra cui quelle presentate dalle ex partner Erin Everly e Stephanie Seymour.