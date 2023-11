Laura Pausini piange in tv per Baudo e poi svela: "Ho un difetto al cuore"

Ricordi, lacrime e confidenze per Laura Pausini a Domenica In . La cantante ha rilasciato una lunga intervista a Mara Venier dopo aver vinto il premio come 'Persona dell'anno' ai Latin Grammy. L'artista ha ricordato i suoi inizi nel mondo della musica e tra un retroscena e un aneddoto non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha menzionato Pippo Baudo , che l'ha fortemente voluta a Sanremo Giovani nel 1993.

Laura Pausini a Domenica In piange per Pippo Baudo

"Pippo Baudo mi ha cambiato la vita", ha detto emozionata Laura Pausini in tv. Il conduttore non solo l'ha voluta alle Nuove Proposte di Sanremo 1993 - dove la star ha vinto con La solitudine - ma ha anche consigliato alla Pausini di presentarsi con Strani amori tra i Big a Sanremo 1994. Ad un certo punto a Domenica In il pubblico presente ha intonato in coro "Laura, Laura, Laura" ma la Pausini ha fermato tutti: "No, ragazzi non dovete dire il mio nome ma quello di Pippo, a lui devo tutto". La 49enne ha poi ricevuto un videomessaggio da parte di Baudo che ha ribadito: "Sei grande, sei davvero grande, continua a essere così, continua a cantare".

Laura Pausini e quel problema al cuore

Nel salotto di zia Mara Laura Pausini ha inoltre svelato un piccolo problema di salute di cui pochi erano a conoscenza. "Da quando sono piccola ho un piccolissimo problemuccio al cuore, un difetto che si chiama tachicardia parossistica sovraventricolare. E mi è venuto quando presentavo all'ultima serata dell’Eurovision, mai avuto così forte come quella volta. Non mi abituo a questa cosa, sento il cuore fuori dal corpo", ha spiegato. Si tratta di un’aritmia caratterizzata da un’improvvisa accelerazione del battito cardiaco che origina dalla parte del cuore che anatomicamente sta "sopra i ventricoli". L’insorgenza improvvisa è la sua caratteristica principale, che la distingue da altre forme di cardiopalmo nelle quali l’insorgenza è graduale come, ad esempio, la tachicardia sinusale.