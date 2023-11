Milionario, cosa fa oggi il vincitore Davide Pavesi e come ha speso i soldi vinti

Davide Pavesi ha scritto la storia di Chi vuol essere milionario , il quiz show cult condotto da Gerry Scotti e in onda fino a qualche tempo fa su Canale 5. Il concorrente è stato il primo conquistare il milione di euro e, in assoluto, il più giovane ad essersi aggiudicato il massimo del montepremi in palio. Ha trionfato nella puntata del 17 ottobre 2004. Classe 1982, all’epoca Davide aveva appena 22 anni . Proveniente da Cerro al Lambro, più precisamente dalla frazione di Riozzo, studiava Ingegneria Matematica. Poi, però, ha cambiato strada, come raccontato in una recente intervista a TvBlog.

Cosa fa oggi Davide Pavesi, il vincitore di Chi vuol essere milionario

"Ho lasciato perdere quel percorso, mi sono orientato sulle Scienze Politiche e mi sono laureato. Ora vivo a Sesto San Giovanni e lavoro alla Regione Lombardia nell’ufficio Studi, Analisi, Leggi e Politiche Regionali”, ha fatto sapere Davide Pavesi che oggi ha 41 anni. Del milione di euro incassato nel programma tv, qualcosa è stato lasciato inevitabilmente per strada: "Venne tolta l’Iva ed essendo la vincita in gettoni d’oro una parte è andata perduta nella riconversione. L’azienda presso la quale erano conservati mi propose un bonifico di 761 mila euro, pari a 1600 gettoni. Anzi, 1599, perché uno l’ho tenuto per ricordo".

Come Davide Pavesi ha speso i soldi vinti a Chi vuol essere milionario

Davide Pavesi ha deciso di investire i soldi vinti a Chi vuol essere milionario in alcuni affari immobiliari. "In questi anni i soldi hanno permesso a me e alla mia famiglia di avere un tenore di vita soddisfacente. Non avere l’incubo di non arrivare a fine mese è già una gran cosa, mi sono goduto la vita nel quotidiano. Se vuoi andare al ristorante, o passare un weekend fuori, puoi farlo con maggior facilità. Nel 2013 io e i miei due fratelli partimmo per la Cina per un viaggio di tre settimane. Dormimmo in hotel di alta gamma, quando là i prezzi erano ancora abbordabili. Fu un’esperienza indimenticabile".