Ballando con le stelle, Ibrahimovic come ospite? Milly Carlucci prova

Clamorosa indiscrezione sul Ballando con le stelle , programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . La conduttrice, infatti, starebbe provando a portare un ospite d'eccezione: Zlatan Ibrahimovic . Un altro grandissimo nome per il programma che in questa edizione vede la presenza anche di Wanda Nara .

Ibrahimovic a Ballando: la trattativa

Milly Carlucci punta ad un grande ospite per alzare e consolidare gli ascolti dell'ultima edizione. Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe da tempo corteggiando l'ex calciatore, per averlo come ospite d'onore e ballerino per una notte in una delle prossime puntate. Il problema, secondo quanto riportato, sarebbe il budget: la produzione della trasmissione non riuscirebbe a coprire la cifra richiesta da Ibrahimovic.