Minacce da Morgan? Ambra a Striscia dice tutto

Ambra Angiolini, la verità su Morgan

Al contrario però delle voci che sono circolate in queste settimane sembra che lo stesso Morgan abbia avuto problemi con tutti tranne che con Ambra Angiolini. A rivelarlo è proprio la diretta interessata intercettata da Valerio Staffelli pronto a consegnarle il Tapito d'oro. "Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte. Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto", ha concluso la cantante smentendo quindi di aver avuto qualsiasi alterco con il musicista.