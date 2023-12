Apre l’ufficio postale di Babbo Natale

Una spruzzatina di polvere di stelle, giocattoli in grande quantità, matite, penne colorate e carta da lettera a fiumi. L’ufficio postale di Babbo Natale ha aperto i battenti al Castello di Lunghezza nel Fantastico Mondo, completamente immerso nelle atmosfere di festa tra abeti luccicanti e personaggi speciali. Dall’8 al 10 dicembre i bambini potranno trovare, quindi, tutto l’occorrente per scrivere i loro desideri e chiedere l’aiuto di una simpatica squadra di Elfi Giocattolai, a loro completa disposizione per imbustare la letterina e sigillarla oppure lasciarla esposta nella bacheca con tutte le meravigliose richieste dei più piccini. Per chi non farà in tempo potrà venire a visitare l’ufficio postale e il Castello anche nei prossimi week end. Il fantastico regno di Babbo Natale è popolato da numerosi abitanti: Elfi, BabboNataline, fate, orsi polari, abeti e pupazzi di neve viventi, acrobati e magiche sfere volanti, principesse e supereroi, renne. Perfino la Befana ha deciso di non mancare. Ma grandi e piccini avranno la possibilità di ammirare anche la grande slitta, la pinacoteca di Babbo, la sua sala da pranzo, la specialissima camera da letto, lo studio presidiato dall'affascinante Renna segretaria, la fabbrica dei giocattoli, la casa del cioccolato, il villaggio degli Elfi, il magico Presepe per poi incontrare dal vivo Babbo Natale in persona nella grande e maestosa Sala del Trono del Castello! Per tutti sarà poi entusiasmante giocare e divertirsi con gli spettacoli musicali: caccia al Grinch, nel Regno di Frozen, l’omaggio delle principesse, danze e balli con Elfi e Babbonataline, la danza del fuoco, l’Elfovolante, la sorpresa dei Babbi Colors, la carrozza di Cenerentola, la stupenda voce dell’Elfa canterina, le magiche bolle di Viviana, signora dei boschi. Una esperienza da non perdere per nel regno più magico che c’è!