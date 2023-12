Finale X Factor 2023, dove vederla in tv e in streaming

X Factor 2023, data e orario della finale

La finale di X Factor 2023 è in programma oggi (giovedì 7 dicembre) alle ore 21.15. A sfidarsi (giudicati unicamente dal pubblico a casa) saranno Maria Tomba e Sarafine del team di Fedez, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots per Dargen D'Amico (tutti eliminati invece quelli di Ambra Angiolini e quelli che erano in squadra con Morgan, poi allontanato).

Dove vedere la finale di X Factor 2023

Sarà possibile seguire la finale di X Factor 2023 in diretta tv su Sky Uno, in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go) e in simulcast in chiaro su TV8.

X Factor 2023, chi è il super ospite della finale

Come nelle precedenti puntate anche quella della finale prevede un super ospite musicale. Quello della finale, che vedrà sfidarsi gli ultimi quattro concorrenti rimasti in gara, sarà Gianni Morandi.