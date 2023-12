Bufera a X Factor, la frase di Dargen che attacca Morgan. Fedez e Ambra gelati

Morgan protagonista della finale di X Factor nonostante il suo licenziamento. A tirarlo in ballo durante la serata il giudice Dargen D'Amico che, pungente, ha affermato in diretta: "Ringraziamo Morgan per aver reso scoppiettante quest'edizione. Ciao, Marco!". Senza parole gli altri giurati Fedez e Ambra Angiolini, che dietro le quinte del programma Sky hanno avuto più di qualche scontro con Marco Castoldi.