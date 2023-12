È morta l'attrice di 'Vis a vis' Itziar Castro: aveva 46 anni

Addio a Itziar Castro, l'attrice nota principalmente in Italia per il ruolo di Goya nella serie tv Netflix 'Vis a vis'. Aveva 46 anni: la causa della morte, avvenuta a Lloret de Mar, è al momento sconosciuta ma "tutto farebbe pensare ad un arresto cardiaco", ha detto alla stampa la direttrice della sua agenzia, Gabriela Defty. Secondo El País, Itziar stava provando uno spettacolo sincronizzato organizzato dal club di nuoto Kallipolis. Verso l'una e mezza di notte, l'attrice ha cominciato a sentirsi male ed è stato necessario l'intervento del servizio medico, che ha tentato di rianimarla finché non si è potuto certificare altro che la sua morte, le cui cause saranno accertate dall'autopsia.