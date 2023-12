L'annuncio di Adriano Celentano: "Torno in tv"

Adriano Celentano pronto a tornare in televisione. Il cantante 85enne lo ha annunciato a Domenica In di Mara Venier, dove è intervenuto per salutare il giornalista Vincenzo Mollica. "Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7", ha fatto sapere il Molleggiato.