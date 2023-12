Nicolas Vaporidis dice addio al cinema e svela una verità scomoda su L'Isola dei Famosi

Basta recitazione per Nicolas Vaporidis che - dopo il successo del film Notte prima degli esami e altre commedie leggere - ha deciso di cambiare vita. Oggi l'attore romano fa il ristoratore , con ben tre attività a Roma e Londra e un'altra a Milano di prossima apertura. Qualche tempo fa ha vinto L'Isola dei Famosi ma ha deciso di non continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. "Questa è la mia ultima intervista", ha assicurato a Vanity Fair, dove ha svelato retroscena e scomode verità.

Che fine ha fatto Nicolas Vaporidis, cosa fa oggi

Dal 2019 Nicolas Vaporidis è un imprenditore nel settore della ristorazione. Quell'anno, insieme ad un amico di vecchia data, ha aperto nella Capitale Taverna Trastevere. Un'opportunità arrivata quando il successo nello showbiz è scemato: "La popolarità è subdola, una droga. E il mondo dell’intrattenimento è bastardo: finché secondo alcuni – o il sistema – funzioni, vai avanti; dopodiché, next! Mi sono dannato a fare congetture. Non credo che mi abbiano spinto volutamente fuori: nessuna congiura contro di me. È la ruota che gira. Di certo ero legato a una certa filmografia che ha avuto fortuna in un determinato periodo. Poi mi sono innamorato di ciò che stavo facendo".

La partecipazione di Nicolas Vaporidis a L'Isola dei Famosi

Nel 2022 Nicolas Vaporidis ha partecipato e vinto L'Isola dei Famosi. "L'ho fatto per congedarmi dal sistema arrivederci e grazie. Poi, ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. Quanti? L’equivalente di sei, sette anni di stipendio del nostro general manager a Londra", ha spiegato per poi aggiungere: "Odiavo stare all’Isola, mi vergognavo come un ladro: altro che esperienza di vita! Ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica. Non cercavo un nuovo trampolino di lancio: mi sono tuffato nel ristorante più di prima e ho rimandato al mittente le offerte che mi sono arrivate".