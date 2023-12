Angelina Jolie ha un nuovo fidanzato? Chi è l'uomo nuovo per lei

ROMA - Angelina Jolie da un po' di tempo ha ritrovato il sorriso, come dimostrano le sue ultime apparizioni pubbliche. La magnifica 48enne attrice e regista statunitense, che 7 anni fa ha divorziato in modo traumatico dal collega Brad Pitt , sembra finalmente in grado di mettersi alle spalle il matrimonio fallito. La Jolie è stata avvistata, più di una volta, con il rapper inglese Akala , con cui è stata fotografata anche a Milano, a fine novembre, mentre andavano a cena fuori nel quartiere di Brera.

Il feeling di Angelina con Akala

Non è la prima volta che Angelina Jolie e Akala (pseudonimo di Kingslee James McLean Daley) vengono sorpresi insieme: a maggio erano in Giamaica per il Calabash Literary Festival e nel 2021 erano andati al concerto dell’artista Mustafa the Poet. Due anni fa la Jolie pubblicò sui social una foto della figlia Shiloh mentre leggeva "The dark lady", libro scritto proprio da Akala. Nato a Londra da padre giamaicano e madre scozzese, Akala ha 40 anni, fa musica rap e ha pubblicato cinque album tra il 2006 e il 2015. Attivista come la Jolie e vegano, negli ultimi anni non ha più pubblicato nuovi brani musicali. Akala è il fratello minore della rapper Ms. Dynamite.