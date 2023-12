Laura Pausini, sorpresa a Paola Cortellesi durante il concerto: "Ora godiamo..."

Quello tra Laura Pausini e Paola Cortellesi è un rapporto unico. La cantante e l'attrice sono amiche da molto tempo e entrambe non perdono occasione per ribadire anche in pubblico il rapporto di stima e fiducia che le lega.

La sorpresa di Laura Pausini a Paola Cortellesi

Così la Pausini ha deciso di omaggiare l'attrice e regista direttamente dal palco del suo ultimo concerto prendendo alla soprovvista la Cortellesi che si trovava sugli spalti: "Ma chi c'è tra il pubblico? Uno dei dieci film più visti d'Italia, per ora tra i primi dieci. Poi quando siamo primi andiamo a godere come le scimmie! Sai chi ti saluta tanto Paola? Barbie!", queste le parole della cantante con chiaro riferimento al successo del film 'C'è ancora domani' che ha battuto anche il colosso 'Barbie' come ingressi in sala.