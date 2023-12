Antonella Clerici, le scuse dopo lo scivolone dello chef Barzetti

Le scuse della Clerici in diretta tv

Antonella Clerici è tornata sull'argomento e in diretta tv ha chiesto scusa a tutti i telespettatori: "Martedì c'è stata un'infelice battuta che ha fatto Sergio Barzetti - ha dichiarato - persona che conosco da tanti anni e fuori da ogni sospetto. La sua battuta è stata infelice, io gliel'ho fatto notare in diretta, ma forse non l'ho fatto abbastanza. Me ne dispiaccio e me ne scuso: questa è casa mia, ma è anche casa vostra e se uno entra nelle vostre case e dice cose poco gradevoli, bisogna scusarsi. Lui lo ha già fatto sui social e io lo faccio per lui e per noi nella nostra casa".