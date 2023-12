Sophie Codegoni e il compleanno a sorpresa: ma i capelli vanno a fuoco!

MILANO - Festa di compleanno a sorpresa per Sophie Codegoni, che ha spento 23 candeline in compagnia degli amici più cari che le hanno organizzato un party in un noto ristorante milanese.

Sophie Codegoni, capelli a fuoco durante la festa

Tanti i video pubblicati attraverso delle storie Instagram dagli invitati e ai fan dell'influencer, reduce dalla fine della sua relazione con Alessandro Basciano, non è sfuggito un piccolo incidente avvenuto quando sono arrivate tre torte per la festeggiata. Vestita con un abito rosso fiammante, Sophie si è piegata per soffiare sulle candeline su una delle torte e una ciocca dei suoi capelli biondi ha preso fuoco, con le fiamme che fortunatamente si sono subito spente tramutando in risate l'iniziale spavento.