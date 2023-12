Rocco Siffredi in lacrime a Ballando con le stelle: il motivo spiazza tutti

Rocco Siffredi, che commozione sul palco

Tante le lacrime versate nel corso dell'ultima puntata di 'Ballando con le stelle', comprese quelle di Rocco Siffredi: dopo aver raggiunto il figlio Tano in pista, il divo del cinema a luci rosse ha raccontato che il suo ragazzo è rinato proprio grazie al talent Rai dopo che la fine di una grande storia d'amore lo aveva fatto cadere in depressione. Visibilmente commosso per l'esibizione del figlio, Siffredi aggiunge: "Voglio ringraziare tutti voi perché avete dato una possibilità a noi, alla nostra famiglia ma soprattutto a lui (indica il figlio Tano, ndr)". Siffredi ha difficoltà a parlare e sente un grande senso di colpa: i genitori della ragazza di Tano hanno voluto che la storia con Siffredi Junior finisse. Il motivo? Il lavoro di Rocco, la cui notorietà è stata evidentemente vista dai genitori dell'ex di Tano come una minaccia alla relazione dei due.