L'anno che verrà, Amadeus e il concerto di capodanno su Rai 1: artisti e orario

Cresce l'attesa a Crotone per "L'anno che verrà", lo spettacolo che andrà in onda su Rai 1 e che saluterà la fine del 2023. A condurre lo show sarà Amadeus. "Ho cercato di portare artisti - ha dichiarato - che ritengo importanti nei vari generi. Dalla grande tradizione musicale come i Ricchi e Poveri a cantanti di successo come Annalisa e The Kolors. Ho unito tanti mondi musicali. Penso sia giusto il collegamento con Sanremo. Chi è stato interpellato mi ha detto subito sì. Io penso a quello che può piacere alla gente. Non guardo a cosa fanno gli altri. Se sei una squadra forte, non ti devi preoccupare degli avversari".